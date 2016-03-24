Мойес может вернуться в АПЛ

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» и «Реала Сосьедад» Дэвид Мойес готов занять пост наставника «Астон Виллы» – даже если это означает вылет в Чемпионшип.

Напомним, что в ближайшие дни бирмингемцы готовы расстаться с Реми Гардом, который не смог спасти команду от вылета в низший дивизион.

Сообщается, что «вилланы» – единственная команда, ради которой шотландец готов пожертвовать АПЛ.

Ранее появилась информация о том, что на роль главного тренера претендуют Стив Брюс из «Халла» и бывший тренер «Лестера» Найджел Пирсон.