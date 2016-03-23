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    Ходжсон, Конте и Терим вошли в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2016

    Стали известны данные о самых высокооплачиваемых тренерах среди стран, которые примут участие в чемпионате Европы во Франции, сообщает Finance Football.

    Лидером является главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон, который зарабатывает 5 миллионов евро в год. На втором месте наставник сборной Италии Антонио Конте (4,6 миллионов евро).

    Также в первую пятерку вошли: Фатих Терим (Турция) – 3,5, Йоахим Лев (Германия) – 3,2 и Висенте Дель Боске (Испания) – 3.

    Стоит отметить, что меньше всех получает наставник сборной России Леонид Слуцкий, который работает бесплатно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2016 21:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 23 марта 2016, 23:31

      Капелло с Адвокатом смеются над этими лузерами

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 23 марта 2016, 23:10

      только лев заслуживает свою зп!

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 23 марта 2016, 23:08

      Слуцкий мужик, бесплатно согласился тренировать, надеюсь наше руководство выдаст ему какую нибудь премию

      0
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 23 марта 2016, 22:30

      ...так ведь за Родину ведь, можно и за так! Удачи СЛВ!!!

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 марта 2016, 22:17

      Хиддинк и Капелло посмеялись бы над такими ЗП

      0
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 23 марта 2016, 22:11

      Не честно это, как иностранец - так миллионы, а нашему и копейки жалко

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 марта 2016, 21:51

      Не верится

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 23 марта 2016, 21:43

      все наши деньги Капелло забрал

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