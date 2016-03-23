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    Тыртышный: «Уфа» советует украинским коллегам целебный башкирский мед»

    Руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный с юмором прокомментировал заявление федерации футбола Украины о болезни полузащитника Александра Зинченко.

    «Я сам наполовину украинец и могу сказать, что чувство юмора у нас врожденное. В ответ на заявление о болезни Зинченко могу посоветовать украинским коллегам обратить внимание на уникальные целебные качества башкирского меда. Не зря он считается одним из лучших в мире. Я переписывался с Сашей, и он согласится со мной, что башкирский мед творит чудеса», – сказал Тыртышный.

    Напомним, что Зинченко покинул молодежную сборную Украины по причине болезни. Впрочем, руководство «Уфы» информацию о болезни игрока опровергло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2016 21:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 23:06

      Намазать бы руководителю ФФУ задницу мёдом и подсказать башкирским пчелам короткую дорогу к этому "цветку" :)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 23 марта 2016, 21:35

      Мед тут уже не поможет, как и пыльца, прополис и другие продукты пчеловодства.
      Только лоботомия!

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