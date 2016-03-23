Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Булыкин: «Все уже подзабыли о бомбардирских качествах Кокорина»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что форвард «Зенита» Александр Кокорин должен воспользоваться вызовом в национальную команду и проявить себя в ближайших товарищеских матчах против Литвы (26 марта) и Франции (29 марта).

    «Слуцкий посмотрит на то, как Кокорин будет тренироваться в сборной. У Александра нет практики в «Зените», он потерял навык бомбардира. Поэтому все зависит от того времени, которое есть у футболиста перед матчем с Литвой. Не думаю, что Россия выставит на этот матч одного форварда, поэтому жду на поле связку Дзюба – Кокорин. Да и трех нападающих с первых минут исключать не стоит.

    В любом случае Кокорин получит шанс показать себя. Когда нет постоянной практики, тяжело быть в форме, а Кокорин не относится к тому типу футболистов, кто может забивать вне зависимости от кондиций. Ему необходимо постоянно выходить на поле, а то все уже подзабыли о его бомбардирских качествах. Уверен, что форвард захочет сделать себе подарок на прошедший день рождения в виде гола. Чего ему и желаю», – сказал Булыкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2016 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 23 марта 2016, 20:45

      С чьей подачи это чудо оказалось в Зените?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 23 марта 2016, 19:28

      Кокорин может играть, но он не хочет, он ленивый. Достаточно посмотреть на то, как он перемещается по полю. Он просто рубит бабки. И будет рубить, благодаря лимиту на легионеров.

      Надеюсь, что какая-то самоотдача футболу, какое-то желание играть в нем проснется, т.к. хочется, чтобы на Евро наши выступили достойно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 23 марта 2016, 17:07

      А Кокорин - он вообще футболист?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 17:02

      Булыкин: «Все уже подзабыли о бомбардирских качествах Кокорина»
      Если бы не свежий трансфер, подзабыли бы уже и самого Кокорина )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 23 марта 2016, 16:41

      Самое большое разочарование. Я верил в него.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 23 марта 2016, 15:37

      Кокорин совсем не впечатляет в Зените, надеюсь это временно. Пока все его действия на поле со знаком минус. Будем пока это списывать на привыкание к команде.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 > Grelas 23 марта 2016, 16:40

      В Динамо он прям блистал!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11