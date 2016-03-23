Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Николич в отличии от Кокорина точно знает, где у ворот стоять и как посылать туда мяч»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов отметил увеличение количества игроков, вызванных из варшавского клуба в свои национальные сборные, а также сравнил нападающего своей команды Неманью Николича со своим бывшим подопечным по московскому «Динамо», ныне выступающим за «Зенит», форвардом Александром Кокориным.

    «Тренерский штаб «Легии» старается максимально раскрыть всех футболистов и это немного получается. В результате из нашей команды вызвано пять игроков в сборную Польши, хотя до этого было всего два. Еще у нас есть игроки, которые отправятся в Словакию, Финляндию и другие сборные. Поэтому стоит отметить, что в целом прогресс у команды есть, и не замеченным он не остается.

    Сравнить Николича и Кокорина? Неманья уже 25 мячей забил в чемпионате и три гола в последнем матче Кубка Польши. Ворота везде одинакового размера. Вот Николич точно знает, где у ворот стоять и как мяч туда послать – это у него хорошо получается. Так что в этом плане он отличается. Другое дело, что скорость, дриблинг, да и сами футболисты разноплановые», – отметил Черчесов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2016 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 марта 2016, 15:50

      Клуб "Динамо" вовремя отправил Кокорина на пенсию в Зенит.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 марта 2016, 15:08

      А он вроде за дубль Ростова играет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11