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    Гризманн: «Брюссельские теракты напомнили мне о том, что пытался забыть»

    Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о том, как он воспринял серию террористических актов в Брюсселе.

    Напомним, сестра Гризманна находилась в парижском концертном зале «Батаклан», который подвергся атаке террористов в ноябре прошлого года, но ей удалось спастись.

    «Когда я услышал, что произошло, то вспомнил о вещах, которые пытался забыть. Моя поддержка, мои мысли с жертвами и их семьями», – сказал Гризманн.

    Также футболист поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной Голландии.

    «Мы полностью доверяем нашей службе безопасности, а сами постараемся сделать все возможное на поле».

    Источник: Goal.com

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    23.03.2016 00:09
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