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    ФФУ: «Футболисты из РФПЛ не вызваны в сборную Украины исключительно по спортивным причинам»

    Федерация футбола Украины объяснила, по каким причинам не попали в заявку национальной сборной игроки, выступающие в клубах РФПЛ. Напомним, что на товарищеские матчи тренерским штабом сборной Украины не были вызваны нападающий «Кубани» Евгений Селезнев, защитник «Амкара» Богдан Бутко, хавбек «Уфы» Александр Зинченко и защитник «Рубина» Андрей Пилявский.

    «Селезневу, Пилявскому, Бутко и Зинченко, как и всем другим кандидатам в сборную, выступающим в иностранных чемпионатах, вызовы были отправлены 10-го марта. Эти приглашения носили предварительный характер, тренерский штаб тогда еще не определился с составом команды на сбор. Окончательная заявка была сформирована и опубликована на нашем сайте 17-го марта.

    Состав сформирован тренерским штабом на основе игровых характеристик и стратегического видения. Никаких других причин отсутствия игроков на сборе, в том числе политических, нет. Упомянутые кандидаты остаются в поле зрения тренерского штаба. Любые политические вопросы будут оставлены без ответа и на ближайшей пресс-конференции», – говорится в официальном заявлении.

    Источник: ФФУ

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    22.03.2016 00:55
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 марта 2016, 08:41

      ПОПРОШЕНКА НЕ РАЗРЕШИЛА))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 22 марта 2016, 05:13

      Да кому вообще дело до решений укроскакунов. Дeбилы, б**дь.

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