Кейн: «Моя цель – превзойти Ширера по числу голов в АПЛ»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет превзойти легендарного форварда сборной Англии Алана Ширера по количеству забитых мячей в Премьер-лиге.

«260 голов – это невероятно много, и до этой цифры мне еще очень далеко. В детстве я восхищался Ширером, я был свидетелем многих его голов, и это было просто изумительно.

Я просто играю и не хочу знать, что меня ждет в будущем. Никто не знает, что ждет меня дальше. Но рекорд Ширера – это то, к чему у меня есть стремление. Думаю, любой форвард должен мечтать о подобном достижении», – сказал Кейн.

В настоящее время в активе нападающего 45 голов в АПЛ.