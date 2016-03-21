Вагнер Лав: «Продление контракта с «Монако» будет для меня честью»

Форвард «Монако» Вагнер Лав, пополнивший ряды монегасков в период зимнего трансферного окна, отметил, что будет рад продлить свой нынешний контракт с клубом, рассчитанный до лета 2017-го года.

«Я невероятно рад, моя адаптация во Франции уже полностью завершилась. В Монако красиво и спокойно, хотелось бы задержаться здесь как можно дольше.

Мое соглашение действительно полтора года. Хочу отработать этот контракт. А в случае его продления «Монако» окажет мне большую честь», – сказал Вагнер.

Напомним, что Вагнер Лав стал автором одного из голов в победном матче 31-го тура Лиги 1 против уже оформившего чемпионство «ПСЖ».