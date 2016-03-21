Хави: «Месси – лучший в истории мирового футбола»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави назвал своего экс-одноклубника Лионеля Месси лучшим игроком в истории мирового футбола.

«Мне приятно, когда в некоторых случаях говорят, что Месси сыграл, как Хави. Но Месси всегда играет как Месси, черт побери. Он делает все, что хочет, и делает хорошо. Он – лучший в истории мирового футбола, и для этого ему не нужно выигрывать чемпионат мира. Ди Стефано и Круифф тоже не выигрывали мундиаль», — приводит слова Хави La Vanguardia.

Напомним, что сейчас испанец выступает за катарский «Аль-Садд».