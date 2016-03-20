Президент «Торпедо» Ар: «С таким рвением и настроем мы сохраним прописку в ФНЛ»

Президент армавирского «Торпедо» Валентин Климко прокомментировал крупную победу клуба в матче 27-го тура ФНЛ с лидером первенства «Газовиком» (3:0). Напомним, команда из Армавира занимает в турнирной таблице предпоследнее место.

«Я еще, конечно, на эмоциях. Но, тем не менее, это заслуженная трудовая победа, и очень нравится, что ребята, несмотря на недавний скандал, нашли в себе силы собраться и ослабленным составом показать, на что они способны. Это та команда, которую хотелось бы видеть всегда.

Есть аспекты, в которых «Торпедо» нужно прибавлять, но если с таким же желанием и рвением ребята будут относиться к тренировочному процессу и с таким настроем выходить на игры, то основную задачу – сохранить прописку в ФНЛ – «Торпедо» выполнит», – сказал Климко.