Веркаутерен: «Когда допускаешь ошибки, такая команда, как «Зенит», наказывает за это»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен после поражения самарской команды в матче 21-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) поделился мнением о данной встрече.

«Причина поражения? Когда допускаешь несколько ошибок, то такая команда, как «Зенит», наказывает за это. Мы имели шансы для голов, но если не забиваешь, то проигрываешь. В первом тайме были решения не в нашу сторону. Мало забиваем? Эта проблема длится уже месяцами, но сегодня нам в этом плане немного не повезло», – сказал Веркаутерен в эфире телеканала «Наш Футбол».