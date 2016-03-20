Хави: «Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться лучшим в истории футбола»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави выразил мнение, что его бывший партнер по команде форвард каталонцев Лионель Месси не нуждается в победе на чемпионате мира для того, чтобы считаться лучшим футболистом в истории.

«Лео – бесспорно лучший игрок, с которым я когда-либо играл. Он лучший игрок из тех, которых я когда либо видел и лучший среди тех, которых мы когда-либо увидим. Он лучший футболист в истории. Ему не нужно выигрывать кубок мира, чтобы считаться лучшим. Альфредо ди Стефано и Йохан Кройфф тоже не выигрывали чемпионат мира.

Месси делает, все что ему захочется. Это одно большое шоу, в котором он делает все правильно. Есть два понимания скорости в футболе. Физический аспект, в котором Лео находится на высочайшем уровне, также им владеют Неймар и Криштиану Роналду. А также есть ментальный аспект, скорость мышления. Месси хорош и в этом. Он всегда на шаг впереди тебя на футбольном поле», – заявил Хави.