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    Муса: «Широков очень важен для ЦСКА»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса после победы московской команды в матче 21-го тура РФПЛ с «Кубанью» (2:0) прокомментировал тот факт, что полузащитник Роман Широков оказался вне стартового состава армейцев на данную игру.

    – Опытный новобранец армейской команды Роман Широков вышел на замену в последние пятнадцать минут встречи. Насколько этот футболист важен для ЦСКА?

    – Широков очень важен для нашей команды! Но, думаю, наш тренер лучше знает, кого выпустить в стартовом составе, а кому – и в какой момент матча – лучше выйти на замену.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.03.2016 15:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 21 марта 2016, 03:31

      наконец за несколько лет есть хоть какой то выбор состава ))))))) хотя и не большой, но всё же например если бы широков появился в команде года полтора назад можно было бы избежать грыжи у ерёменко так как он играл все матчи от звонка до звонка выкладываясь на все 120%...надеюсь в других линиях скоро тоже будет выбор сильных игроков для стартового состава и было кем усилить игру или поменять рисунок игры выходом со скамейки сильного игрока.

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