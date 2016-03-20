Муса: «Широков очень важен для ЦСКА»

наконец за несколько лет есть хоть какой то выбор состава ))))))) хотя и не большой, но всё же например если бы широков появился в команде года полтора назад можно было бы избежать грыжи у ерёменко так как он играл все матчи от звонка до звонка выкладываясь на все 120%...надеюсь в других линиях скоро тоже будет выбор сильных игроков для стартового состава и было кем усилить игру или поменять рисунок игры выходом со скамейки сильного игрока.
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса после победы московской команды в матче 21-го тура РФПЛ с «Кубанью» (2:0) прокомментировал тот факт, что полузащитник Роман Широков оказался вне стартового состава армейцев на данную игру.
– Опытный новобранец армейской команды Роман Широков вышел на замену в последние пятнадцать минут встречи. Насколько этот футболист важен для ЦСКА?
– Широков очень важен для нашей команды! Но, думаю, наш тренер лучше знает, кого выпустить в стартовом составе, а кому – и в какой момент матча – лучше выйти на замену.