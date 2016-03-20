Бергстрем: «Мордовия» в матче с «Краснодаром» заслужила победу, «Рубину» нужно хорошо подготовиться»

Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем поделился своими ожиданиями от предстоящей игры 21 тура российской Премьер-лиги против «Мордовии».

«Конечно, после поражения в Петербурге мы были расстроены. Но сейчас эта игра в прошлом, впереди матч против «Мордовии».

Я видел их предыдущую игру, где они не сумели дожать «Краснодар», хотя играли в большинстве. Но у «Мордовии» было столько моментов, хватило бы не на один матч, они заслужили победу. Несмотря на то, что они внизу таблицы, настрой на матчи, мотивация у них очень серьезные. Нам нужно очень хорошо подготовиться к этой встрече, настроиться и играть на победу. Какой бы соперник ни был, «Мордовия» или кто-то другой, нужно всегда играть на победу», – отметил Бергстрем.