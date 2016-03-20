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    Муса: «Видимо, я настолько быстр, что соперник не успевает за моими действиями»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса, оформивший дубль в матче с «Кубанью» (2:0), рассказал о впечатлениях от весенней части РФПЛ.

    — Мне кажется, игра была не столь сложная. Единственное — было сложно справляться с полем, которое было ужасного качества. Очень рад, что сумели выиграть и набрать три очка.

    — Вспомни эпизод с первым голом. Как тебе удалось сориентироваться быстрее других?

    — Видимо, я настолько быстр, что соперник просто не успевает за моими действиями!

    — Второй гол стал для тебя 50-м за ПФК ЦСКА…

    — Это очень хороший результат, я рад! Но останавливаться не стоит, надо продолжать работать и забивать. Надеюсь, эта цифра еще увеличится до конца сезона.

    — У команды был неприятный отрезок осенью, теперь о нем никто не вспоминает. Весной ты начал забивать — мяч «Спартаку», два гола «Кубани». Тебе действительно удалось добиться прогресса в этих весенних турах?

    — Да, мне кажется, я сумел добиться прогресса. Мы выбрались из неприятного положения, в котором оказались осенью. Тренер всегда говорит, что я должен забивать, проводит со мной работу. Я постоянно самосовершенствуюсь, стараюсь прибавлять, эта работа и приводит к забитым голам.

    — У Романа Еременко был день рождения. Это добавляло мотивации?

    — Конечно, мы посвящаем эту победу Роману! Он наш товарищ и партнер по команде, очень нам помогает.

    — С каким настроением ребята уйдут на перерыв, который связан с матчами национальных команд?

    — Мы в превосходном расположении духа, уезжаем в сборные на мажорной ноте. Это здорово! Уверен, после возвращения мы продолжим в том же ключе.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.03.2016 11:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 марта 2016, 11:57

      Да они даже не смотрели на тебя. Установка у них такая.

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 20 марта 2016, 14:15

      Странно, не думал, что тренеры дают установку быть тупыми, как некоторые глоры Зенита

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 20 марта 2016, 15:11

      Майор, ты понял о чём я.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 22 марта 2016, 17:13

      Нет. Я глупых идей никогда не понимаю. Иначе б не был я майором

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 22 марта 2016, 22:43

      Продолжай в том же духе.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 24 марта 2016, 16:08

      Да. спасибо. Мне, похоже, повышение светит. В связи с очередным чемпионством. Ну правильно, больше-то некому. Никто, кроме нас

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 24 марта 2016, 19:32

      Помечтай. Сейчас как начнёте проигрывать всем подряд.
      В воротах дыра, в обороне деревья, Дзагоев барбариской подавился, и впереди беспомощный Муса. Провал неизбежен!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 28 марта 2016, 09:19

      Вангую: Зенит - ЦСКА. Счет - 0:3. Голы - Дзагоев, Муса, Оланаре (тьфу-тьфу-тьфу, дабы не сглазить)

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