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    «Крылья Советов» — «Зенит». Онлайн-трансляция

    «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов и может спасти сезон лишь вновь завоевав чемпионство, но сегодня петербуржцам противостоят «Крылья Советов», которые уже сумели огорчить команду с берегов Невы в первом круге.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 13:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 20 марта 2016, 16:10

      Крылья - не та команда, которая будет бороться изо всех сил, да ещё у себя дома. Они и более слабым продували.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 20 марта 2016, 14:02

      0-2 Зенит выиграет. Дави эти "крылышки от прокладок" !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 марта 2016, 09:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      НИЧЬЯ БУДЕТ!
      НО ТАКОЙ ГАЗПРОЕКТ И ОБЫГРАТЬ МОЖНО

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 марта 2016, 08:17

      Ну, ребята, давайте. Начинайте уже!

      1
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