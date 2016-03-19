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    Слуцкий: «Удовлетворен качеством игры, мы находимся в оптимальном состоянии»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги матча 21-го тура РФПЛ против «Кубани» (2:0).

    «Несмотря на качество газона, я удовлетворен качеством игры и результатом. Все абсолютно закономерно. Функционально находимся в оптимальном состоянии. Сложно было за три сбора и четыре игры не набрать кондиции», – сказал Слуцкий.

    Также наставник армейцев рассказал о ротации состава.

    «У нас появилась счастливая возможность что-то менять, обойма стала значительно шире. Если бы не травма в конце сборов, Головин раньше появился бы в стартовом составе. Тот же Леша Березуцкий и на сборах качественно выглядел, и в матче с «Уфой».

    Это не значит, что так будет все время. Но еще раз повторюсь, что у нас появилась хорошая возможность для ротации и усиления игры со «скамейки». И Широков, и Игнашевич, и Натхо были и остаются очень важными футболистами для нашей команды. Просто у меня есть определенные мысли по той или иной игре, и сегодня я сделал именно такой выбор».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.03.2016 22:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +459

      sour12 20 марта 2016, 09:31

      осталось напов 2х новых дождаться и что бы они не хуже мусы были и что бы уровень березуцких не падал и тогда всё гуд )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 марта 2016, 01:22

      А в кармане чек, "Уплочено".

      -3
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      Рейтинг: +1481

      GM > Zeff 20 марта 2016, 10:13

      Да-да, Гинер все купил.
      А что не купил Гинер, то подобрал за газпромовские деньги Зенит.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 марта 2016, 00:54

      Беги, Слуцкий, беги! На ЕВРО обделаешься, не простят. Всех собак на тебя повесят.

      -2
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