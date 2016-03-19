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    Агаларов: «Вы хотите услышать от меня о вылете из РФПЛ?»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов верит в то, что махачкалинцы сумеют сохранить место в РФПЛ. Сегодня «Анжи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:4 в матче 21-го тура.

    «Конечно, верю! У нас впереди есть матчи, почему я должен не верить? Или вы хотите от меня услышать слова о вылете? Буду верить до самого последнего, пока есть теоретические шансы. Посмотрите на три весенних матча. Игра с «Амкаром» – пропускаем на первых минутах, «Урал» – то же самое. И сегодня это вновь повторяется. Проблема в психологии, пропадает уверенность, когда почти всегда с первых минут ты проигрываешь. За все, что происходит, пока я здесь, ответственность несу я», – сказал Агаларов.

    Сейчас «Анжи» находится на предпоследней строчке в таблице, имея в своем активе 15 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2016 01:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +144

      зиргай 20 марта 2016, 21:02

      Русик, уходи!!!! будем о тебе помнить как о прекрасном футболисте!

      -1
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      Рейтинг: +10

      SERG7777777 19 марта 2016, 13:26

      Какой тренер , такая и команда! Травы обкурятся вместе и выходят типа играть. Уроды блин!!!!!!!!'

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 08:36

      Не хотели потерпеть Шпалыча, терпите Агаларова.

      0
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      Рейтинг: +33

      Russianrfs 19 марта 2016, 02:47

      Не позорь нас блин ссучарка...

      0
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