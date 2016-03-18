Блан: «Судьба дала нам «Манчестер Сити», оба матча будут интересными»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане сыграют на этой стадии турнира против «Манчестер Сити».

«Судьба дала нам «Манчестер Сити», который, конечно, является хорошим клубом с хорошим тренером.

Мы тщательно изучим их игру, хотя уже видели много их матчей по телевидению. Это будет отличное противостояние, потому что у «Манчестер Сити» есть свой стиль и философия игры.

Они играют в красивый футбол, и я думаю, что оба матча получатся интересными», – сказал Блан.