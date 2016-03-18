Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агаларов: «Пропустили после первого же стандарта и провалили игру»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями от матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:4).

    «Мы пропустили после первого же стандарта. Будем разбираться, со стандартами не справились. Мы провалили игру. «Спартак» был намного сильнее», – сказал Агаларов.

    Также наставник махачкалинцев прокомментировал отсутствие Максимова.

    «Он наш ключевой игрок, его не хватало. Был бы Максимов, игра в атаке была бы намного продуктивнее.

    Проблемы есть, всем в команде надо опуститься на землю. Пауза для нас в самый раз сейчас. Мы провалили этот отрезок из трех игр».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2016 21:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 08:42

      Завсегда рад поражениям Анжи, особливо крупным, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      lifter025 18 марта 2016, 22:56

      Да ты весь сезон провалил...тренеришка

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Джавдет78 18 марта 2016, 22:44

      Че вы фаны молчите...... где вы?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11