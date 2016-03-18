Пеллегрини: «Все команды равны, кроме «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, манкунианцы на этой стадии сыграют с «ПСЖ».

«По моему мнению, «Барселона» отличается от остальных, а все другие команды равны.

Находясь среди восьми лучших команд континента, невозможно предсказать, какой жребий будет легче. Может быть, некоторые команды обладают не столь громкими именами, но они добрались до этой стадии и заслужили это, обыграв других.

Хорошо, что первый матч мы сыграем на выезде. Я всегда предпочитаю играть ответную встречу дома, потому что в этом случае ты знаешь, что должен делать на своем поле», – сказал Пеллегрини.