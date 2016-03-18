Арестован президент «Бастии»

Президент «Бастии» Пьер-Мари Жероними арестован в связи с расследованием, которое проводится в отношении клуба.

Предметом этого расследования, как сообщает агентство France Presse, стали закупки, которые «Бастия» осуществляла для установки газона на тренировочной базе. Жероними подозревается в отмывании средств и злоупотреблении социальными благами.

Сейчас Жероними находится под стражей, а в пятницу может быть вызван к следователю. В 2014 году президент «Бастии» уже был задержан в связи с этим делом, однако тогда его отпустили.