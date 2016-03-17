Ерохин: «Футболисты «Ростова» просто выполняют установку Бердыева»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин рассказал о причинах успешного выступления команды в чемпионате России.

«Лидерство «Ростова» является результатом того, что футболисты просто выполняют установку тренера Курбана Бердыева. Плюс высокая самоотдача. Мы просто движемся от игры к игре, готовимся к каждому сопернику. Я совсем недавно в команде, но заметил, что Курбан Бекиевич - очень грамотный специалист, как в плане тактики, так и в плане психологии. Его отличает то, что он делает акцент на работе с каждым игроком индивидуально», - сказал Ерохин.

Напомним, что после 20 туров «Ростов» имеет в своем активе 40 очков и по дополнительным показателям опережает ЦСКА.