Хусаинов: «Низовцев и в Премьер-лиге не отличался объективными решениями»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов подверг критике Игоря Низовцева, который обслуживал матч 26-го тура первенства ФНЛ «Сибирь» – «Торпедо» (2:2).

«Беспредел! Я ранее не раз высказывал опасения по поводу назначения Низовцева на матчи. Он и в Премьер-лиге не отличался объективными решениями. А вчера… Просто бессовестное использование своих судейских полномочий. Он некомпетентен. Это было видно. Не разбирается толком. В игре с участием «Мордовии» придумал какой-то, помню, пенальти, когда в Саранске еще Семин работал», - сказал Хусаинов.

Напомним, Низовцев назначил три пенальти в ворота «Сибири». В итоге встреча завершилась массовой дракой. По некоторым данным, Низовцев отстранен от работы до конца сезона и может даже завершить карьеру.