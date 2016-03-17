Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вице-мэр Москвы: «Станция метрополитена будет названа в честь ЦСКА»

    Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, подтвердил, что станция столичного метрополитена будет названа в честь ЦСКА.

    «Ходынское поле — это место расположения станции, официального названия у станции не было. Поэтому мы ее не переименовываем, а даем ей название. Проект постановления правительства уже готов», - цитирует ответ Печатникова официальный сайт мэра и правительства Москвы.

    Напоминаем, что на Ходынском поле вскоре будет достроен стадион ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2016 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 18 марта 2016, 11:51

      Конечно ЦСКА,я рад,а остальные кто против пускай бесяться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 17 марта 2016, 15:43

      Как то на одной из пресс-конференций, великая Ирина Роднина предложила следующее, как раньше, чтобы клубы находились под патронатом ведомств и частного капитала: Динамо - МВД, Локомотив - РЖД, ЦСКА - ВС РФ, Торпедо - машиностроительной промышленности, Спартак - мясоперерабатывающей промышленности и т. д.. После этих слов экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин чуть было не упал со стула. К чему всё это - какая разница кто и за какой клуб более-переживает, главное, чтобы стадионы были, детские школы развивались и т. д. А все ваши "слова и фразы" очень часто напоминают среднюю группу детского сада.
      Если у вас России уже мысли и "силу" девать некуда, приезжайте к нам в Сибирь, может по-другому на жизнь смотреть будете. А?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 14:33

      То, что у Гинера всё схвачено в московском правительстве стало ясно во время визита Собянина на "стройку века", ага. Вроде бы этот бизнес-центр с футбольным полем не имеет касательства к ЧМ-18, да и само строительство начиналось безо всякого разрешения властей о чём Гинер вспоминает безо всякого стеснения, тем не менее мэр засвидетельствовал респект и уважуху объекту и его творцу. Зачем и почему? Догадайтесь сами, ага.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 марта 2016, 13:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "ХРОМЫЕ КЛЯЧИ"!!
      СИМПАТИЧНЕЙ ЗВУЧИТ)))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 17 марта 2016, 13:02

      Предлагаю на этом не останавливаться. Должны появиться станции "Гинер", "Слуцкий", "Акинфеев" и т. д. Страна должна знать своих героев!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 марта 2016, 12:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "И-ГО-ГО" стэйшн

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер > REDWHITE_ 17 марта 2016, 12:39

      "...next station "Stoylo"

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Добрый Бобер 17 марта 2016, 13:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЭТО ШО, У КОНЕЙ ДВЕ СТАНЦИИ БУДЕТ?)))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3931

      Kollljan 17 марта 2016, 11:49

      Предлагаю, стадион построить ЦСКА, а станцию метро назвать Зенит! Гы-гы-гы.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11