Цыган: «Не знаю, захотят ли люди после такого вкладываться в футбол»

Голкипер «Сибири» Николай Цыган признался, что его ошарашило судейство в матче с армавирским «Торпедо».

«В Армавире я знаю многих, есть товарищи: они бьются, стараются сохранить команде место в ФНЛ. Какие вопросы? Но… Три пенальти дома — нонсенс. Я не застал те времена, когда бил по несколько пенальти за матч, выходя в Премьер-лигу, «Луч». Но такое ощущение, что они вернулись. Армавирцы искали любого контакта в нашей штрафной, чтобы упасть, — и находили. Первый пенальти, второй, но не думал, что арбитр решится поставить и третий.

Да что тут говорить? Игрок армавирцев входит в штрафную, Головатенко играет в мяч, а соперник бьется в Виктора и падает.

Я не хочу никого не обвинять и чернить. Но на матч пришел губернатор, а мы бились за то, чтобы от нас не отвернулись болельщики. Не знаю, будет ли у людей после такого желание вкладываться в футбол. А с судьей пусть разбираются соответствующие органы. Но то, что произошло в концовке, — на его совести. Будет заседание КДК, ребят, наверное, надолго дисквалифицируют. А у них ведь семьи, это потеря заработка. Несправедливо. Обидно, что все так закончилось, хотя наша совесть и чиста. Недавно было Прощеное Воскресенье, так вот кое-кому надо дождаться следующего…» - сказал Циган.

Напомним, что судья матча Игорь Низовцев назначил в ворота «Сибири» три пенальти.

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