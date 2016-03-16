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    Бубнов: «У «Динамо» до самого финиша сложнейший календарь и вылет из РФПЛ не за горами»

    Известный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что московское «Динамо» по итогам сезона может покинуть российскую Премьер-лигу.

    «Пошли разговоры о скором снятии Андрея Кобелева. Я не уверен, что в этом прямо сейчас есть необходимость. Что сделает новый тренер? Разве что раскрепостит коллектив психологически. Команде самой нужно понять, на что она способна. У динамовцев сложнейший календарь, начиная со следующего матча, против «Уфы» в гостях, и до самого финиша. Честно - пока не вижу, где они смогут набирать очки. А такими темпами и прямой вылет из Премьер-лиги не за горами», - отметил Бубнов.

    После 20 туров «Динамо» располагается на 11 строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 21 очко.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.03.2016 17:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 марта 2016, 20:57

      у Динамо календарь ничуть не хуже, чем у соседей по таблице, рано "эксперты" его со счетов списали

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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 16 марта 2016, 20:14

      Я не поклонник Динамо, но если эта команда отправится в ФНЛ, наша премьер- лига потеряет в зрелищности и тем более в посещаемости, чего очень не хочется. Успехов бело- голубым в оставшихся матчах!

      2
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      Рейтинг: +838

      sined1951 > Spartak Moscow Official 16 марта 2016, 21:35

      В посещаемости чемпионат не потеряет, команда давно растеряла болельщиков. 3-4 тысячи на матче-это мизер. Поэтому предполагаю ее тихим сапом постараются сплавить в ФНЛ. Для Москвы 4 команды в премьер- лиге в настоящее время слишком много.

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 марта 2016, 18:37

      Календарь у все сейчас сложный, Уфа, Кралья, Амкар, Кубань, Рубин - это все команды или ниже Динамо или в двух очках впереди, то что в этом списке нет Анжи и Мордовии это еще не факт, что именно эти матчи были бы легкими и проходными.
      Там главное играть надо, а не дарить в штрафной мячи сопернику.

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