Карпин дисквалифицирован на один матч ФНЛ

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин дисквалифицирован на одну игру и должен будет пропустить встречу своей команды против лидера ФНЛ оренбургского «Газовика» в 27 туре.

«У главного тренера клуба «Торпедо» Армавир Валерия Карпина уже было условное наказание до конца сезона за выход за пределы технической зоны. Однако во время матча «Торпедо» – «Томь» Карпин вновь допустил это дисциплинарное нарушение. Поэтому сейчас КДК выносит реальное наказание: Карпин дисквалифицирован на один матч первенства ФНЛ и оштрафован на пять тысяч рублей. Дата отбывания данной дисквалификации – 20 марта 2016 года, матч с «Газовиком», - сообщил Глава КДК РФС Артур Григорьянц.