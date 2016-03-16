Баслер: «Таски недостаточно хорош для «Баварии»

Бывший хавбек мюнхенской «Баварии» Марио Баслер прокомментировал аренду мюнхенцами защитника московского «Спартака» Сердара Таски.

«Нужно быть честным – Таски не соответствует уровню «Баварии». Его переход в «Баварию» был обусловлен авральной ситуацией. Он уже играл в Бундеслиге в составе «Штутгарта» и выглядел неплохо. Это неплохой центральный защитник, но он недостаточно хорош для «Баварии», — сказал он.

Напомним, что Таски был арендован «Баварией» во время зимнего трансферного окна. В Бундеслиге он сыграл лишь в одном матче, выйдя на поле на замену.