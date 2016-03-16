Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Марио Баслер

    Тренер
    Имя Марио
    Фамилия Баслер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 18 декабря 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Айнтрахт 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.09.2009 Айнтрахт 4 : 2 Арминия
    • Читайте нас: 
    11