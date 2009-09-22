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    Марио Баслер - статистика

    Тренер
    Имя Марио
    Фамилия Баслер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 18 декабря 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Айнтрахт 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.09.2009 Айнтрахт 4 : 2 Арминия
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