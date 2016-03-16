Венгер: «Я построил этот клуб без денег и без какой-либо помощи»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своей роли в развитии клуба. Француз возглавляет «Арсенал» на протяжении последних 20 лет.

«Я построил этот клуб тяжелым трудом и без ресурсов извне. Если сравнить состояние «Арсенала» в те дни, когда я пришел сюда, с теперешним его положением, то клуб продвинулся вперед – и это без какой-либо помощи от кого бы то ни было.

Никто не давал денег. Сейчас я мотивирован даже больше, чем в первый день работы. И я чувствую даже больше давления и ответственности за то, чтобы клуб продолжал двигаться вперед», – сказал Венгер.