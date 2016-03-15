Мартинес присутствует на матче «Манчестер Сити» – «Динамо» К

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес находится на трибунах «Этихад Стэдиум», где в эти минуты начался ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и киевским «Динамо».

Сообщается, что наставник «Эвертона» следит за игрой нападающего киевлян Андрея Ярмоленко, а также просматривает защитника украинской команды Евгения Хачериди.

Предполагается, что Хачериди Мартинес рассматривает в качестве возможной замены Джону Стоунсу, который, вероятно, покинет клуб летом.