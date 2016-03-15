Венгер: «В Европе мы побеждали везде, и только в Барселоне нам это пока не удавалось»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями перед выездным ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, в первой игре этих соперников победу со счетом 2:0 одержали каталонцы.

«В Европе мы побеждали везде, и только в Барселоне нам это пока не удавалось. Футболисты едины и собираются показать отличное выступление.

Мы находимся в таком положении, когда много считать не приходится. Мы знаем, что должны атаковать и забивать. Мы прошли через разочаровывающий период, так что важно будет оставаться спокойными и сильными.

Волшебники в атаке «Барселоны» потребуют от нас хорошей игры в обороне. Мы не так уж плохо сыграли в первом матче, но потеряли баланс и попались», – казал Венгер.

Матч «Барселона» – «Арсенал» состоится в среду, 16 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.