Радимов задержан полицией за вождение без прав и хамское поведение

В Санкт-Петербурге был задержан тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. Сотрудники ГИБДД, остановившие его авто, не обнаружили у водителя ни документов на машину, ни водительских прав.

Помимо всего прочего, Радимов вел себя весьма некорректно, что и послужило причиной его задержания. Он был доставлен представителями правоохранительных органов в полицейский отдел.

В итоге на Радимова был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с отказом выполнить законное требование представителя власти». Кроме того, его могут лишить водительских прав.