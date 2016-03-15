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  • Радимов задержан полицией за вождение без прав и хамское поведение

Радимов задержан полицией за вождение без прав и хамское поведение

15 марта 2016, 01:59
22

В Санкт-Петербурге был задержан тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. Сотрудники ГИБДД, остановившие его авто, не обнаружили у водителя ни документов на машину, ни водительских прав.

Помимо всего прочего, Радимов вел себя весьма некорректно, что и послужило причиной его задержания. Он был доставлен представителями правоохранительных органов в полицейский отдел.

В итоге на Радимова был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с отказом выполнить законное требование представителя власти». Кроме того, его могут лишить водительских прав.

Источник: Fontanka.ru
Россия. ФНЛ ФНЛ Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (22)
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Тяп-Ляп.
1458001561
Он же мерзкий питерский БОМЖ,ему можна.
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Manilov
1458007265
Собственно Радимов всегда был хамло, так что ничего удивительного
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slavа0508
1458018431
Футболёры наши ведь БОГАМИ себя считают,а здесь какойт-то гаишник посмел его остановить и ещё обнаглел что документы попросил,,,Вот божок и вышел из себя!!!!!!!!!!!!
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Обер-КанцлерЪ
1458019250
На 15 суток закрыть его, дать метлу в руки и пусть улицы подметает - глядишь перестанет быковать.
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REDWHITE_
1458021386
ОДНА АЛКАШНЯ В ФК "БОМЖПРОЕКТ"))) КОТОРОГО ПО СЧЕТУ ЛОВЯТ?? ЧТО ЗА ТРАДИЦИЯ В ПРОЕКТЕ, БЕЗ СТАКАНА ЗА РУЛЬ НЕ САДИТЬСЯ???
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ФК Зенит всея Руси
1458024916
Радимов совершил ошибку - понесёт наказание, и это честно. То есть если человек нарушает - в Петербурге его, независимо от статуса, призовут к порядку. - А в Москве любой представитель элиты может устраивать гонки по улицам, разбивать тачки свои и чужие, ни в чём себе не отказывать. Почувствуйте разницу.
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Alex3920486
1458027501
Да не, просто каждому хочется быть выше закона...
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serhz
1458030420
Ладно бы там действительно был бы кто известный -а этот то что из себя гнёт? Если любая серость у нас так хамит -небольшой срок трудотерапии будет полезен. впрочем как и всем ЛУЧШИМ людям страны.
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Вомбат
1458032076
Давайте подождем версии Радимова, а потом уже будем комментировать.
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Syavko0261
1458034843
позорище
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