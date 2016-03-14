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    Врач ЦСКА: «Муса будет готовиться к матчу с «Кубанью»

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов прокомментировал состояние здоровья нападающего Ахмеда Мусы, который получил рассечение по ходу матча 20-го тура Премьер-лиги с «Ростовом» (0:2).

    «После столкновения с игроком «Ростова» Муса получил рассечение верхнего века. За пределами поля игроку остановили кровотечение, наложили давящую повязку, и он смог продолжить игру.

    По окончании матча Ахмеду наложили специальные стрипы, стянувшие края раны. Муса будет готовиться к следующей игре против «Кубани», — сказал Керимов.

    Напомним, что матч ЦСКА — «Кубань» состоится 19 марта.

    Источник: Бобсоккер

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    14.03.2016 12:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 марта 2016, 16:58

      Милости просим-приезжайте ещё

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