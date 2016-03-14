Кобелев: «В первую очередь мы должны использовать фланги»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о тактике на матч с «Тереком», который состоится сегодня и пройдет в рамках 20-го тура РФПЛ.

«Этим составом «Терек» играет уже года три-четыре, и у них есть хорошее взаимодействие между линиями. Тот же Рыбус не первый раз играл защитника. Наверное, в первую очередь мы должны использовать фланги. Если будем играть мелким и средним пасом в середине, то, конечно, натолкнемся на атаки на собственные ворота. Поэтому необходимо перевести контроль мяча поближе к штрафной «Терека». Мы прекрасно понимаем, что эта команда хорошо играет в обороне, она потерпела, кажется, только два поражения. Очень достойно выглядит, отбирая мяч, и мы встретим серьезное сопротивление. Нужно будет вскрывать оборонительные редуты «Терека», — сказал Кобелев в интервью клубному телевидению.

Начало матча в 19:00 мск.