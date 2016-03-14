Игонин: «Тренер-иностранец усложнит задачу Кержакову»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что нападающему Александру Кержакову будет тяжело вернуться, если команду возглавит иностранец.

«Судя по голам за «Цюрих», вызову в сборную, он быстро набрал форму. И «Зениту», думаю, не помешал бы – особенно в прошлом году, когда продали Рондона и впереди вообще не было альтернативы Дзюбе. Но вмешались нефутбольные причины, Боаш на Кержакова не рассчитывал. Если «Зенит» снова возглавит иностранец, Саше вернуться в команду будет очень сложно. Да и готов ли он сам к роли Анюкова?



Анюков спокойно сидит на лавке, не бузит. Когда нужно – выходит и играет. Причем, глядя на него, даже не подумаешь, что человека месяцами держат в запасе», - сказал Игонин.