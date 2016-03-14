«Динамо» - «Терек». Онлайн-трансляция

Кобелев слабый тренер, что он доказал еще раньше - в отборочном раунде Лиги чемпионов, проиграв Селтику шотландскому в ответном матче, с крупным счетом дома, выиграв 1-0 первый матч в гостях
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Сегодня в рамках 20-го тура РФПЛ состоится встреча между московским «Динамо» и грозненским «Тереком».
У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!