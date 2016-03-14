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    «Динамо» - «Терек». Онлайн-трансляция

    Сегодня в рамках 20-го тура РФПЛ состоится встреча между московским «Динамо» и грозненским «Тереком».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2016 18:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 14 марта 2016, 20:32

      Кобелев слабый тренер, что он доказал еще раньше - в отборочном раунде Лиги чемпионов, проиграв Селтику шотландскому в ответном матче, с крупным счетом дома, выиграв 1-0 первый матч в гостях
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      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 14 марта 2016, 18:52

      хорошей игры командам,ничья реальна.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 18:47

      Сегодня Терек это гораздо более классная команда.

      1
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 14 марта 2016, 10:02

      Желаю удачи ТЕРЕК!!! Очень надеюсь на вашу победу.

      -2
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