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    Гогниев: «Урал» в еврокубках? Не боги горшки обжигают»

    Нападающий «Урала» Спартак Гогниев рассказал о турнирных задачах екатеринбургского клуба в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент «шмели» занимают в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    – «Урал» всего в трех очках от третьего места. Закрадываются мысли о медалях, еврокубках?

    – Почему бы и нет? Не боги горшки обжигают. Не скажу, что мы выглядим хуже других команд по игре. Нам, конечно, надо еще много работать и тренироваться, но с правильным отношением можно чего-то добиться. Нужно лишь на каждую игру выходить и отдаваться на все 100. А как в итоге распределятся команды в таблице – станет ясно после 30-го тура.

    – В команде обсуждают возможность побороться за медали?

    – Правда, не думаем об этом. В первую очередь все мысли о ближайшей игре. Мы двигаемся вперед шаг за шагом, ступенька за ступенькой. И куда в итоге придем – покажет конец сезона. Каждый футболист ставит перед собой максимальные задачи, хочет чего-то добиться. Посмотрим, что из этого выйдет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2016 17:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 14 марта 2016, 10:03

      Урал легко может быть в пятерке с такой игрой,смотрится не хуже а иной раз и лучше игр цска,зенита и других клубов которые мы привыкли считать топ,но наступают времена когда все может поменяться с точностью да наоборот,Ростов,Терек,Краснода
      р,Урал-клубы которые по праву могут быть вверху,если Урал обыграет Грозненцов,а Урал со своей игрой может это сделать вполне вспомним 3-3 в ЕКБ бой шел до последнего ,Так что если урал попадет в Еврозону,это будет большой шаг для Свердловской области,Клуба,и Футбола,ведь Краснодар когда-то тоже были не известными командами пришедшими из 1 див,кубань,анжи,и все они были в еврокубках и играли на уровне,не важно какой бюджет,важно старание и стремление играть в командный и красивый футбол спасибо большое Вадиму Викторовичу Скрипченко

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 17:24

      О чём вы, ребята? За Анжи - спасибо, неплохо бы так и с Тереком, но выше вам просто не взобраться, ага.

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