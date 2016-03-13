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  • Евдокимов: «Как бы нам ни хотелось, но под Премьер-лигу «Газовик» не работает»

Евдокимов: «Как бы нам ни хотелось, но под Премьер-лигу «Газовик» не работает»

13 марта 2016, 15:02
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Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов заявил, что его подопечные пока не думают о выходе в РФПЛ. Отметим, что на данный момент оренбуржцы возглавляют турнирную таблицу ФНЛ и имеют отрыв в девять очков от идущей второй «Томи».

– Никита Саталкин и Инал Гетигежев пришли под Премьер-лигу?

– Как бы нам ни хотелось, но под высшую лигу мы не работаем. У нас травмированы Андрей Малых, Артем Делькин и Антон Кобялко, вот и пришли новые игроки. При этом мы вернули своего воспитанника Саталкина.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. ФНЛ ФНЛ Оренбург Евдокимов Роберт
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Aztec58
1457876901
Газовик - в вышку!
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