Евдокимов: «Как бы нам ни хотелось, но под Премьер-лигу «Газовик» не работает»

Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов заявил, что его подопечные пока не думают о выходе в РФПЛ. Отметим, что на данный момент оренбуржцы возглавляют турнирную таблицу ФНЛ и имеют отрыв в девять очков от идущей второй «Томи».

– Никита Саталкин и Инал Гетигежев пришли под Премьер-лигу?

– Как бы нам ни хотелось, но под высшую лигу мы не работаем. У нас травмированы Андрей Малых, Артем Делькин и Антон Кобялко, вот и пришли новые игроки. При этом мы вернули своего воспитанника Саталкина.