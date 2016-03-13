Агент Натхо: «Бибрас говорил, что захочет уйти, если не будет играть в ЦСКА»

Агент полузащитника московского ЦСКА Бибраса Натхо Леонид Истрати сообщил, что его клиент не собирается покидать стан армейцев и собирается вернуть себе место в стартовом составе команды.

«Бибрас говорил, что захочет уйти, если не будет играть в ЦСКА. Сейчас у него долгосрочный контракт. Он ко мне не обращался, хотя и хочет исправить ситуацию в клубе. Бибрас будет много работать, чтобы попасть в состав. Я верю, что у него получится», - сказал агент.

В текущем сезоне Натхо принял участие в 24 матчах за ЦСКА, забил два гола и отметился одной голевой передачей.