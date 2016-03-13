Булатов: «Сегодняшняя игра «Ростова» в обороне – картинка из учебника»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов считает образцовой игру «Ростова» в обороне в матче 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).

– За счет чего «Ростов» вырвал победу?

– Я смотрел матч – и с каждой минутой все больше восхищался игрой «Ростова». Дисциплиной, слаженными действиями в обороне. Невероятно, но ЦСКА имел всего один момент! И тот на последних секундах… Главное, «Ростов» оказался гораздо лучше готов физически. Постоянно прессинговал, был быстрее в единоборствах, подборах. Да в любом эпизоде! Команда прыгнула выше головы.

– Вы полагаете?

– Против ЦСКА Бердыев сыграл так же, как с «Рубином» на «Ноу Камп», когда ничего не позволил создать «Барселоне». Сегодняшняя игра «Ростова» в обороне – картинка из учебника.

– Лучший игрок матча?

– Пожалуй, Гацкан. Сколько мячей снял вверху! Особенно в концовке. Еще и голевой пас Думбья отдал.

– «Ростов» в Лиге чемпионов – реально?

– Почему нет? Хотя будем откровенны: в его успехе немалая «заслуга» других команд – «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», которые в этом сезоне сбавили обороты.