Иньеста: «Наша серия без поражений – это дикость»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал исход матча 29-го тура Примеры против «Хетафе» (6:0). Каталонцы не проигрывают на протяжении 37 игр.

«Мы взяли три очка и стали еще ближе в нашей цели. Мы осознаем, что пока ничего не выиграли. Нас ждет много работы, и мы постараемся ее выполнить. Не проигрывать на протяжении 37 матчей на столь высоком уровне – это дикость», – сказал Иньеста.

Также футболист поделился своим мнением о ротации .

«В ходе длинного сезона ротация очень важна для любой команды. Она позволяет футболистам сохранять свежесть и мотивацию».