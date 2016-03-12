Форвард «Маккаби» попал в сферу интересов московских клубов

В приобретении форварда тель-авивского «Маккаби» Эрана Захави заинтересованы два клуба из столицы России. По информации источника, они готовы предложить игроку оклад в два миллиона евро в год.

Отмечается, что наставник израильского клуба Питер Босз не будет чинить препятствий в случае, если футболист решить покинуть клуб. В настоящий момент Захави связан с «Маккаби» пятилетним контрактом.

«Он фантастический игрок. Полагаю, что любой клуб может и должен справляться даже без своего лидера. Повторю, Захави выдающийся игрок», – сказал Босз.

В текущем сезоне нападающий забил за «Маккаби» 28 голов.