Гаджиев: «Боккетти толкал Дайка, там должен был быть пенальти в ворота «Спартака»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что судья матча 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» был обязан назначить пенальти в ворота москвичей. По мнению специалиста, эпизод с падением форварда пермяков Брайта Дайка в штрафной площади красно-белых ничем не отличался от падения Зе Луиша, в результате которого был назначен 11-метровый удар в ворота «Амкара».

«Думаю, матч получился неплохим для обеих команд. Для «Спартака» получился более качественным, но мы тоже неплохо играли, хотя можем играть лучше. Есть моменты, которые повлияли на результат, например, мои замены – не вписались в игру Джикия и Шаваев.

В этом матче у нас снова оголилась опорная зона. Что касается пенальти, если ты даешь такие пенальти в наши ворота, то нужно было дать 11-метровый и в ворота хозяев. После пенальти в наши ворота Боккетти нарушал правила и толкал в спину Дайка», – сказал Гаджиев.