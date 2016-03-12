«Барселона» – «Хетафе». Онлайн-трансляция

В матче 29-го тура чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Хетафе». Каталонцы принимают 16-ю команду Примеры, которой сегодня будет очень непросто на «Камп Ноу».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Хетафе». Начало в 18:00. Не пропустите!