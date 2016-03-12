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    «Урал» – «Анжи». Онлайн-трансляция

    В рамках 20-го тура чемпионата России свой матч сыграют «Урал» и «Анжи». Махачкалинцы подходят к встрече на 15-й позиции в турнирной таблице, а коллектив из Екатеринбурга занимает восьмую строчку в табели о рангах.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» – «Анжи». Начало в 14:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 13:47
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33

      Russianrfs 12 марта 2016, 09:02

      Махачкалинцы возмут свои три очка

      -1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Russianrfs 12 марта 2016, 12:49

      Выходит Амкару отдали чужие?

      0
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