Игнатьев: «История подошла к концу: «Кубань» вернула мне трудовую»

Бывший полузащитник «Кубани» Владислав Игнатьев рассказал о том, что все вопросы между ним и краснодарским клубом решены. Напомним, зимой Игнатьев перешел в «Локомотив», но «Кубань» не возвращала игроку его трудовую книжку.

«К счастью, эта история подошла к концу: «Кубань» вернула мне трудовую книжку, а «Локомотив» заявил меня для участия в чемпионате. Честно говоря, даже не знаю, почему такая ситуация возникла.

Подумал о смене клуба, когда у «Кубани» начались какие-то финансовые проблемы, и игрокам много месяцев не платили зарплату. Кроме того, около года не платили премиальные. Все время обещали, но этим дело и ограничивалось. Я исправно делал свою работу, а клуб не выполнял условий, которые были зафиксированы. Человек должен получать то, что ему полагается, верно?

Но сейчас я игрок «Локомотива». Отношения с партнерами по «Кубани» остались хорошими: мы регулярно общаемся до сих пор», – сказал Игнатьев.